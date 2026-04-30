Brindisi firma il patto col mare | 25 realtà per rilanciare il porto

Il 29 aprile, a Brindisi, venticinque realtà hanno firmato la Carta per la cultura del mare, un accordo che mira a rilanciare il porto locale e sostenere la candidatura a Capitale del Mare. L'iniziativa coinvolge diverse associazioni e organizzazioni del settore marittimo, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle attività portuali e marittime della zona.

? Cosa sapere Venticinque realtà hanno firmato la Carta per la cultura del mare il 29 aprile.. L'accordo a Brindisi punta a rilanciare il porto e la candidatura a Capitale del Mare.. Venticinque realtà tra mondo del lavoro, scuola e volontariato hanno sottoscritto il 29 aprile presso la Marina di Brindisi la Carta per la cultura del mare, un patto civico volto a ridefinire il legame tra la città e il suo porto. L’incontro, che ha come scenario il porto turistico della città, non è stato un semplice rito burocratico tra uffici, ma un momento di raccordo spontaneo nato dal desiderio di chi vive il mare ogni giorno. Tra le sedie della Marina di Brindisi si sono seduti rappresentanti di associazioni sportive, gruppi ambientali, organizzazioni di volontariato, istituti scolastici, università e realtà imprenditoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brindisi firma il patto col mare: 25 realtà per rilanciare il porto Notizie correlate Rari Savona: Angelini firma il triennale per rilanciare il clubLa gestione tecnica della Rari Nantes Savona riceve una conferma fondamentale per il futuro prossimo: Alberto Angelini ha siglato un nuovo accordo... Leggi anche: Il "Turismo delle radici" diventa realtà: 200 milioni per rilanciare i territori d'origine Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Brindisi capitale italiana del mare: l'obiettivo di un'intesa tra associazioni, imprese e scuole; Mercoledì 29 aprile la firma del Protocollo d’intesa Carta di Brindisi per la cultura del mare; Firmato a Brindisi il protocollo d’intesa per la cultura del mare; Carta di Brindisi per la Cultura del Mare: Firmato il Patto Civico. Firmato a Brindisi il protocollo d’intesa per la cultura del mareLa cerimonia di firma della Carta di Brindisi per la cultura del mare si è svolta nel porto turistico su iniziativa dello Snim. trnews.it Brindisi punta sul mare: firmata la Carta per la cultura del mare con 25 realtà del territorioÈ stata sottoscritta questa mattina, nel porto turistico Marina di Brindisi, la Carta di Brindisi per la cultura del mare – Patto civico per il futuro della città e del suo porto. Un protocollo d’ ... brindisisera.it Carta di Brindisi per la cultura del mare Il Polo Messapia è tra i protagonisti della firma della “Carta di Brindisi per la cultura del mare”, un importante patto civico che unisce istituzioni, scuole, associazioni e imprese per il futuro del nostro territorio. L’iniziativ - facebook.com facebook