Il 2 giugno di Briciola l'ultima parata della mascotte dei Carabinieri | la meticcia va in pensione

Il 2 giugno, Briciola, la mascotte dei Carabinieri a cavallo, ha partecipato alla sua ultima parata. La cagnolina meticcia, che ha accompagnato le forze dell’ordine per molti anni, ha sfilato insieme ai militari in occasione della festa nazionale. A 12 anni, Briciola si prepara a lasciare il servizio e andare in pensione. La cerimonia si è svolta con l’attenzione di molti presenti.

Oggi 2 giugno Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri a cavallo, sfila per l'ultima volta: a 12 anni va in pensione. Era diventata negli anni uno dei simboli più riconoscibili della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione

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2 giugno, l'ultima parata per Briciola: la mascotte dell'Arma dei carabinieri va in pensioneIl 2 giugno si svolge l’ultima parata con Briciola, la mascotte dei Carabinieri che va in pensione.

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Nella sua lunga carriera ha salutato Presidenti della Repubblica e capi di governo. Domani sarà la sua ultima #parata del 2 giugno. Parliamo di Briciola, la #cagnolina #mascotte dei #Carabinieri a cavallo, che compie 13 anni e va in pensione. #Tg1 Silvia Bal x.com

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