Briciola | mascotte dei carabinieri va in pensione Ultima parata per la Festa della Repubblica 2026
La mascotte dei carabinieri, nota come Briciola, ha fatto la sua ultima apparizione durante la parata della Festa della Repubblica 2026. Indossando il Tricolore, ha camminato accanto alla Fanfara del 4° Reggimento a cavallo davanti alle autorità. La mascotte ha partecipato alla manifestazione per l’ultima volta, segnando la conclusione della sua presenza ufficiale. La sua parata è stata l’ultimo evento pubblico prima del pensionamento.
ROMA – “Vestita” con il Tricolore ha trotterellato accanto alla ‘Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo’ davanti alle massime autorità. Quella di oggi è stata l’ultima parata del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma per la mascotte Briciola, la cagnolina che dopo anni di servizio va ora in pensione. Briciola era entrata a far parte della ‘famiglia’ della Fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo nel 2014, quando aveva solo un anno. Da subito apparsa ‘coraggiosa’ per la destrezza e tranquillità con cui simuoveva fra gli zoccoli dei cavalli, un legame con i carabinieri la meticcia lo ha sempre avuto fin dal giorno della sua nascita, il 5 giugno 2013, che coincide con l’anniversario di fondazione dell’Arma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione
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