La mascotte dei carabinieri, nota come Briciola, ha fatto la sua ultima apparizione durante la parata della Festa della Repubblica 2026. Indossando il Tricolore, ha camminato accanto alla Fanfara del 4° Reggimento a cavallo davanti alle autorità. La mascotte ha partecipato alla manifestazione per l’ultima volta, segnando la conclusione della sua presenza ufficiale. La sua parata è stata l’ultimo evento pubblico prima del pensionamento.

ROMA – “Vestita” con il Tricolore ha trotterellato accanto alla ‘Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo’ davanti alle massime autorità. Quella di oggi è stata l’ultima parata del 2 giugno ai Fori Imperiali a Roma per la mascotte Briciola, la cagnolina che dopo anni di servizio va ora in pensione. Briciola era entrata a far parte della ‘famiglia’ della Fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo nel 2014, quando aveva solo un anno. Da subito apparsa ‘coraggiosa’ per la destrezza e tranquillità con cui simuoveva fra gli zoccoli dei cavalli, un legame con i carabinieri la meticcia lo ha sempre avuto fin dal giorno della sua nascita, il 5 giugno 2013, che coincide con l’anniversario di fondazione dell’Arma. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Briciola: mascotte dei carabinieri va in pensione. Ultima parata per la Festa della Repubblica 2026

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L'ultima parata di Briciola, la cagnolina mascotte dei Carabinieri va in pensione

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