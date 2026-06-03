Brexit | il piano segreto di Cameron per bloccare Boris Johnson

Cameron aveva proposto a Johnson un incarico di prestigio per convincerlo a sostenere la permanenza nel UE. L'incontro decisivo tra i due si è svolto in un locale privato, lontano dall’attenzione pubblica. La proposta e la riunione sono state rivelate da fonti vicine ai protagonisti. La strategia di Cameron mirava a influenzare la posizione di Johnson sulla Brexit.

Quale incarico di prestigio offrì Cameron per convincere Boris Johnson?. Dove avvenne l'incontro decisivo tra i due rivali politici?. Perché la strategia di Cameron fallì nonostante l'offerta ministeriale?. Chi altri scelse di sostenere la Brexit contro il governo?.? In Breve Incontro decisivo tra Cameron e Johnson presso il campo da tennis dell'ambasciatore USA.. Proposta di incarico tra le prime cinque cariche del Gabinetto, inclusa la Difesa.. Febbraio 2016: Johnson annuncia il sostegno alla campagna per l'uscita dall'UE.. Michael Gove e Nigel Farage si schierano con la fazione per l'uscita.. L’offerta segreta di Cameron per bloccare la Brexit: il ruolo chiave negato a Johnson. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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