Quarta Repubblica Nicola Porro intervista l’ex primo ministro britannico Boris Johnson

Quarta Repubblica, il programma di approfondimento di Rete 4, torna con un nuovo episodio condotto da Nicola Porro. Questa sera, il conduttore intervista un ex primo ministro britannico. La puntata si concentra su temi di attualità e politica internazionale, con un focus sull’esperienza e le opinioni dell’intervistato. L’appuntamento è in onda come ogni lunedì sera, in prima serata.

Nicola Porro, come ogni lunedì, torna con un nuovo appuntamento di Quarta Repubblica, il talk di approfondimento della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 13 aprile 2026. Al centro della puntata, lo scontro politico tra Governo e opposizioni dopo l’informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento. A seguire, sempre sulla stretta attualità, Nicola Porro intervista l’ex primo ministro britannico Boris Johnson. Spazio anche a un approfondimento sullo scandalo delle mascherine durante l’emergenza Covid, tra retroscena e affari raccontati dai protagonisti. Infine, Quarta Repubblica torna sulla tragedia di Crans-Montana con gli ultimi sviluppi giudiziari che coinvolgono Jacques Moretti.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Quarta Repubblica, Nicola Porro intervista l’ex primo ministro britannico Boris Johnson Quarta Repubblica, Porro intervista il ministro PiantedosiRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... Quarta Repubblica, Nicola Porro tra Garlasco e Crans-MontanaNicola Porro, come ogni lunedì, torna in prima serata su Rete 4 con una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento politico...