Boris Johnson a Trieste | L' attacco all' Iran regime spietato e assassino è stato un errore

L'ex primo ministro britannico ha espresso questa opinione durante un intervento al Link media festival al teatro Rossetti di Trieste. Johnson ha definito l'attacco degli Stati Uniti all'Iran come un errore, descrivendo il regime iraniano come spietato e assassino. La sua dichiarazione è stata pronunciata il 11 aprile durante l'evento.

“Un errore” quello degli Stati Uniti di attaccare l'Iran. L'ha detto l'ex primo ministro britannico Boris Johnson oggi, 11 aprile, al teatro Rossetti, in occasione del suo intervento al Link media festival. A riportarlo è Il Piccolo. Il “più importante” alleato di entrambe Italia e Regno Unito –.🔗 Leggi su Triesteprima.it Perché l'Iran è sotto attacco? Trump vuole rovesciare il regime e favorire un colpo di statoL’attacco congiunto di Israele e Stati Uniti contro l’Iran segna un salto di qualità che va oltre la dimensione tattica della “prevenzione”. Ucraina, Boris Johnson propone l'invio immediato delle truppe della "coalizione dei volenterosi"L'ex primo ministro britannico Boris Johnson ha invitato il Regno Unito e gli alleati occidentali a dispiegare subito truppe non combattenti in...