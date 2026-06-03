Bresh | venerdì 5 giugno esce in digitale Mediterraneo – Dopo il mare il repack dell’album certificato doppio platino

Venerdì 5 giugno sarà disponibile in digitale il nuovo repack dell’album “Mediterraneo – Dopo il mare”, già certificato doppio platino. L’uscita segue un anno in cui l’artista ha consolidato la propria popolarità, ricevendo riconoscimenti e apprezzamenti. La versione ampliata include brani aggiuntivi e contenuti speciali, pronti a essere ascoltati dai fan. La data di pubblicazione è stata annunciata attraverso i canali ufficiali dell’artista.

Dal momento della sua uscita, “Mediterraneo” è sempre rimasto nella classifica degli album più venduti della settimana, risalendo addirittura alla posizione #9 la scorsa settimana! Le foto sono di Sam Gregg. L’artwork è di Marco Giacobbe e Matteo Bonato. Il nuovo singolo “Da Dio”, prodotto da SHUNE, arriva dopo il precedente “Introvabile” (prodotto da SHUNE, Rocco Biazzi, Juli) e racconta di quanto a volte la vita sia capace di sorprendere quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. E così, l’unica cosa da fare diventa arrendersi e lasciarsi trasportare dal caos e dagli imprevisti che capitano lungo il cammino. È inoltre online il video ufficiale del brano, diretto da Simone Mariano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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