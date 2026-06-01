Milano, 1 giu. (Adnkronos) - A un anno di distanza dall'uscita di 'Mediterraneo', album di Bresh certificato disco di platino, venerdì 5 giugno arriva in digitale 'Mediterraneo – Dopo il mare', la deluxe edition, che oltre alle 16 tracce del progetto originale, tra gli altri inediti contiene anche il nuovo singolo attualmente in radio 'Da Dio', e i brani 'Introvabile' e 'Serenamente' con Juli. Dal momento della sua uscita, 'Mediterraneo' è sempre rimasto nella classifica degli album più venduti della settimana. Il nuovo singolo 'Da Dio', prodotto da Shune, arriva dopo il precedente 'Introvabile' (prodotto da Shune, Rocco Biazzi, Juli) e racconta di quanto a volte la vita sia capace di sorprendere quando consapevolmente si sceglie di non avere più il controllo su tutto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bresh, arriva la deluxe edition: 'Mediterraneo - Dopo il mare': il repack in arrivo il 5 giugno

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Bresh - Mediterraneo Live Session X Bang & Olufsen

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