Bresh | l’album Mediterraneo è certificato doppio platino

L’album “Mediterraneo” di Bresh ha ottenuto la certificazione doppio platino da FIMI e NIQ. Composto da 16 tracce, il disco si ispira a temi come il viaggio, il mare e la Liguria, elementi ricorrenti nella scrittura e nella poetica dell’artista. La pubblicazione rappresenta una tappa significativa nella carriera di Bresh, confermando il successo commerciale e l’apprezzamento del pubblico.

L’album “MEDITERRANEO” di BRESH è certificato DOPPIO PLATINO (FIMI NIQ). “ Mediterraneo ” è composto da 16 brani che vanno ad attingere da quell’immaginario legato al viaggio, al mare e alla Liguria che spesso torna nella scrittura e nella poetica di Bresh. All’interno dell’album sono contenuti i singoli “ Umore marea ” (ORO), “ Dai che fai ” (ORO) e il brano sanremese “ La tana del granchio ” (PLATINO). Dopo il successo delle 3 date live in Europa, a Parigi, Londra e Barcellona, a luglio BRESH sarà impegnato con MARE NOSTRUM: 4 imperdibili appuntamenti SOLD OUT al Porto Antico di Genova! Queste le date di MARE NOSTRUM: 1° LUGLIO 2026...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Bresh - Mediterraneo Live Session X Bang & Olufsen

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