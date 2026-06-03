Brescia | passeggiamo insieme

L’evento previsto per il 2 giugno a Brescia è stato spostato al 28 giugno a causa del maltempo. Il ritrovo è alle 16.30 e la partenza alle 17.

L'evento del 02 Giugno, causa maltempo, è stato rimandato a Domenica 28 Giugno. Ritrovo ore 16.30 - partenza ore 17.00. Dal sagrato della Chiesa della SS. Trinità si arriverà in zona Valle di Mompiano, il rientro è previsto per le 19. La partecipazione alla passeggiata è gratuita. Al rientro sarà. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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