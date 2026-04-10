Calderone a Festival Ascolto | Costruiamo un percorso insieme a voi per trovare insieme le risposte

Durante il Festival Ascolto, un rappresentante ha annunciato l’intenzione di creare un percorso condiviso con il pubblico per trovare risposte concrete. Ha spiegato che verranno messi a disposizione strumenti e risorse, tra cui 92 centri distribuiti in diverse aree, per favorire il coinvolgimento e la partecipazione della comunità. L’obiettivo è sviluppare un percorso collaborativo che coinvolga cittadini e realtà locali.

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 "Mettiamo a disposizione degli strumenti, tra cui 92 centri in tutto il territorio italiano, per un percorso di ascolto costruito insieme a voi, non non abbiamo le risposte ma le possiamo trovare insieme", lo ha detto la Ministra del Lavoro Calderone al primo Festival dell'Ascolto, in occasione della seconda Giornata nazionale dell'Ascolto dei Minori in corso all'Inps. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Calderone a Festival Ascolto: Costruiamo un percorso insieme a voi per trovare insieme le risposte “Riccione cambia – Costruiamola insieme”, parte il percorso di ascoltoPrenderà il via martedì, 3 febbraio, il ciclo di incontri “Riccione cambia-Costruiamola insieme” con la sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale. Vanchiglia si riunisce in assemblea cittadina: "Costruiamo insieme un nuovo percorso", l'appello per "smilitarizzare" il quartiere entro il 25 aprileDue ore di assemblea, una ventina di interventi, più di dieci diverse realtà e oltre un centinaio di persone tra rappresentanti, attivisti e... Temi più discussi: Nasce il primo Festival dell’Ascolto; Tutti i dettagli sul Festival dell’Ascolto; A Roma il primo festival dell’ascolto; A Roma il primo Festival dell’Ascolto: due giornate per i giovani. Calderone a Festival Ascolto: Costruiamo un percorso insieme a voi per trovare insieme le risposte(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2026 Mettiamo a disposizione degli strumenti, tra cui 92 centri in tutto il territorio italiano, per un percorso di ascolto costruito insieme a voi, non non abbiamo le ... la7.it Festival dell’ascolto, viceministro Bellucci: Per essere adulti autorevoli occorre sapersi fermare(ASI) Dal Festival dell’Ascolto di Roma un messaggio politico e culturale: Senza ascolto non esiste partecipazione. Le parole del viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellu ... agenziastampaitalia.it #ChoraVolume3 è iniziato! Il nostro festival dell’ascolto, della voce e delle storie per andare oltre l’odio. Fino a domenica 12 aprile al @conservatorio_milano Programma e i biglietti su festival.choramedia.com #podcast #ascolto - facebook.com facebook Al 1°Festival dell’Ascolto, promosso dal viceministro @MaresaBellucci che vede protagonisti i ragazzi. E' nell’ascolto che nasce la fiducia. E' sulla fiducia, dentro un patto generazionale a cui non possiamo sottrarci, che si costruisce il futuro del Paese. #festival x.com