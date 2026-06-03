In un'intervista, si afferma che la gestione dei fondi europei in Basilicata sarebbe un imbroglio. Si sollevano dubbi sulla proposta di rimodulazione dei fondi e sulle possibili implicazioni di decisioni prese da figure politiche regionali e nazionali. Non vengono forniti dettagli specifici sui meccanismi o sulle conseguenze di queste scelte. La discussione si concentra su presunti rischi di manipolazione e sulla trasparenza del processo.

Cosa nasconde la proposta di rimodulazione dei fondi europei in Basilicata? Come influiscono le decisioni di Fitto e Bardi sulla spesa regionale? Perché la gestione della crisi energetica potrebbe svuotare le casse regionali? Quali rischi corrono le infrastrutture lucane a causa del cambio di destinazione??? In Breve Accusa di usare fondi di coesione per scopi diversi dalle finalità di legge Rischio drenaggio risorse da progetti strutturali verso emergenze energetiche temporanee . 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Ameve.eu - Brescia: ‘Gestione fondi europei in Basilicata è un imbroglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Seduta Consiglio Regionale della Basilicata

Notizie e thread social correlati

Cisl Basilicata: appello per riforme e gestione fondi territorialiVincenzo Cavallo della Cisl Basilicata ha rivolto un appello alle autorità competenti, chiedendo di attuare riforme nel settore industriale e di...

Basilicata: ok ai nuovi fondi per APT, parchi e gestione rifiutiIn Basilicata sono stati approvati nuovi finanziamenti destinati a enti turistici, aree protette e alla gestione dei rifiuti.

Temi più discussi: Fondi Ue usati per il caro energia, il governatore Stefani: Quei soldi non si toccano, in Veneto sono già investiti; FutureProofSociety 2026, il summit di Brescia fino al 24 maggio: diretta streaming; Magyar, 'intesa complessiva con l'Ue per via libera a 16 miliardi'; Il nuovo depuratore che chiude un brutto capitolo ambientale (lungo un decennio) - BresciaToday.

Fondi sociali Ue, Del Bono: La Regione un ente assente e inadeguato Dimostri con i fatti la vicinanza ai cittadiniAl Meeting di Rimini il presidente della Regione ha detto che togliere la gestione dei Fondi Europei alle Regioni sarebbe inaccettabile ed imperdonabile, aggiungendo che le Regioni, a questo riguardo ... brescia.corriere.it

Fondi sociali europei, Regione Lombardia fanalino di codaNel confronto con le undici regioni italiane più sviluppate sulla base dei dati Igrue (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione Europea), la Lombardia per il nuovo Fondo sociale ... brescia.corriere.it