In Basilicata sono stati approvati nuovi finanziamenti destinati a enti turistici, aree protette e alla gestione dei rifiuti. La decisione ha suscitato reazioni diverse tra i membri dell’assemblea regionale, tra cui un voto contrario di un consigliere che ha espresso riserve sui fondi destinati a lavoro e rifiuti. La rinegoziazione di alcuni mutui potrebbe influire sulle risorse disponibili per i borghi storici, mentre si attendono ulteriori chiarimenti su come verranno distribuiti gli stanziamenti approvati.

? Punti chiave Come influirà la rinegoziazione dei mutui sui fondi per i borghi?. Perché Cifarelli ha votato contro i nuovi fondi per lavoro e rifiuti?. Quanto denaro verrà effettivamente liberato per gli interventi sul territorio?. Quali impatti avrà la nuova gestione idrica sulla quotidianità delle famiglie?.? In Breve APT riceverà fino a 2,6 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.. Parco Gallipoli Cognato e Parco del Vulture riceveranno 450 mila euro ciascuno.. EGRIB otterrà 1 milione di euro annui per gestione rifiuti e risorse idriche.. ARLAB riceverà 4 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028.. Il Consiglio regionale ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata: ok ai nuovi fondi per APT, parchi e gestione rifiuti

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