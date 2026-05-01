Vincenzo Cavallo della Cisl Basilicata ha rivolto un appello alle autorità competenti, chiedendo di attuare riforme nel settore industriale e di migliorare la gestione dei fondi destinati alle aree territoriali. La richiesta riguarda specificamente l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie per sostenere lo sviluppo locale e favorire la ripresa industriale nella regione. La comunicazione è stata effettuata durante un incontro a Marghera.

? Cosa sapere Vincenzo Cavallo della Cisl Basilicata chiede riforme industriali e gestione fondi a Marghera.. Il sindacato sollecita infrastrutture e servizi essenziali per contrastare lo spopolamento di Castelluccio Inferiore.. Vincenzo Cavallo, segretario generale della Cisl Basilicata, ha lanciato un appello urgente per riforme industriali e del lavoro durante la manifestazione nazionale a Marghera, mentre da Castelluccio Inferiore emerge il grido di chi vive le aree interne lucane. Il Primo maggio si è trasformato in un momento di riflessione profonda sulla dignità sociale. Non è stata solo una ricorrenza politica, ma una voce collettiva fatica a trovare un impiego, lotta con pensioni insufficienti dopo decenni di sacrifici e resta escluso dai circuiti produttivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisl Basilicata: appello per riforme e gestione fondi territoriali

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