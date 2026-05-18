L’Ascoli non sfonda Gori dischetto indigesto Ma mercoledì al Del Duca al Picchio basta un pari
Nella partita tra Potenza e Ascoli terminata 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. L’Ascoli ha avuto un’occasione importante dal dischetto, ma Gori ha sbagliato il rigore. La formazione ospite ha iniziato con un 4-3-3, con Cucchietti in porta e difensori come Adjapong, Riggio, Camigliano e Rocchetti. Nel secondo tempo, Felippe è entrato al 16’. La prossima partita si giocherà mercoledì al Del Duca e basterà un pareggio per qualificarsi.
Potenza 0 Ascoli 0 (4-3-3): Cucchietti; Adjapong, Riggio, Camigliano, Rocchetti; Siatounis, Felippe (dal 16’ s.t. Castorani), Erradi (dal 27’ s.t. Ghisolfi); Schimmenti (dal 16’ s.t. Petrungaro), Murano (dal 27’ s.t. Selleri), D’Auria (dal 35’ s.t. Delle Monache). Panchina: Franchi, Guiotto, Loiacono, Mazzeo, Balzano, De Marco, Kirwan, Bura. All. De Giorgio ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Corradini, Damiani; Silipo (dal 37’ s.t. Del Sole), Rizzo Pinna (dal 25’ s.t. Milanese), D’Uffizi; Gori (dal 25’ s.t. Chakir). Panchina: Dente, Barosi, Pagliai, Ndoj, Oviszach, Galuppini, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo, Zagari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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