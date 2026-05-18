L’Ascoli non sfonda Gori dischetto indigesto Ma mercoledì al Del Duca al Picchio basta un pari

Nella partita tra Potenza e Ascoli terminata 0-0, nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. L’Ascoli ha avuto un’occasione importante dal dischetto, ma Gori ha sbagliato il rigore. La formazione ospite ha iniziato con un 4-3-3, con Cucchietti in porta e difensori come Adjapong, Riggio, Camigliano e Rocchetti. Nel secondo tempo, Felippe è entrato al 16’. La prossima partita si giocherà mercoledì al Del Duca e basterà un pareggio per qualificarsi.

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