Brescia-Ascoli sospesa per pioggia la finale playoff Serie C si recupera oggi | cosa dice il regolamento
La partita di andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli è stata sospesa dopo un'ora a causa della pioggia. La gara si riprenderà oggi allo stadio Rigamonti, secondo quanto previsto dal regolamento. La ripresa è programmata nel rispetto delle norme che regolano i rinvii per condizioni meteorologiche avverse, senza ulteriori modifiche o aggiunte. La data e l’orario di recupero sono stati comunicati alle squadre e alle autorità sportive.
La finale d'andata dei playoff di Serie C tra Union Brescia e Ascoli è stata sospesa e rinviata per maltempo dopo un'ora di gioco: da dove riparte allo stadio Rigamonti e cosa dice il regolamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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