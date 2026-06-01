La finale playoff di Serie C tra Ascoli e Brescia si giocherà domani. I marchigiani hanno superato il Catania, assicurandosi il passaggio alla fase finale. La partita si terrà in un campo neutro alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. Il regolamento prevede tempi regolamentari, eventuali supplementari e rigori in caso di parità.

Sarà Ascoli-Union Brescia la finale playoff di Serie C. I marchigiani sono riusciti a tenere contro il Catania, mettendo a sicuro la qualificazione. Discorso inverso per i lombardi. Per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Union Brescia-Ascoli, la finale playoff di Serie C: orario, dove vederla (in tv e streaming) e regolamento

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IL PUNTO C: BRESCIA e ASCOLI IN FINALE PLAYOFF SERIE C CATANIA e SALERNITANA ELIMINATE

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