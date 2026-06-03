Brescia-Ascoli 1-1 | scontro di gol al Rigamonti per la Serie B
Nel match di Serie B tra Brescia e Ascoli, il risultato finale è stato di 1-1. Il Brescia ha segnato il primo gol, ma l'Ascoli ha pareggiato quattro minuti dopo. La partita si è svolta allo stadio Rigamonti. Non ci sono state altre variazioni nel punteggio durante l'incontro. Le squadre sono tornate in campo con il risultato invariato al termine dei novanta minuti.
Come può l'Union Brescia gestire il vantaggio dell'Ascoli al ritorno?. Chi ha permesso il pareggio dopo soli quattro minuti dal gol?. Quale strategia cambierà l'andamento della sfida decisiva per la Serie B?. Perché il ritmo dei primi dodici minuti ha condizionato il match?.? In Breve Gol di RizzoPinna all'8° minuto per il vantaggio dell'Ascoli. Pareggio di Crespi al 12° minuto per l'Union Brescia. Sold out della Curva Nord raggiunto in meno di 30 minuti. Partita disputata allo stadio Rigamonti per l'andata dei playoff. Union Brescia e Ascoli si scambiano i gol al Rigamonti: pareggio decisivo per la prima manche. L’Union Brescia e l’Ascoli si sono pareggiate per 1-1 nella sfida di andata dei playoff disputata al Rigamonti, lasciando aperta la porta per l’accesso alla Serie B. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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L’Ascoli si gioca la serie B contro il Brescia. La prima sfida al Rigamonti martedì seraLa partita di andata dei playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli si gioca martedì 2 giugno alle 21 al Rigamonti.
Union Brescia-Ascoli (playoff martedì 02 giugno 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Grande equilibrio e pochi gol al RigamontiMartedì 2 giugno alle 21:15 si gioca il match di ritorno dei playoff di serie C tra Union Brescia e Ascoli.
Temi più discussi: Brescia-Ascoli 1-1 (sosp) : gol e highlights finale Playoff; Union Brescia-Ascoli sospesa, cos'è successo in finale playoff Serie C; Brescia-Ascoli sospesa: si riprenderà domani alle 19; Brescia-Ascoli, match sospeso al 61? sull’1-1 per campo impraticabile: si riprenderà domani alle 19.
. @seriecofficial | Union Brescia-Ascoli: la gara sarà recuperata mercoledì 3 giugno alle ore 19. Il match riprenderà dal 61° minuto di gioco, con il punteggio fermo sull’1-1 x.com
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