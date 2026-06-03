Brescia-Ascoli 1-1 | scontro di gol al Rigamonti per la Serie B

Notizia in breve

Nel match di Serie B tra Brescia e Ascoli, il risultato finale è stato di 1-1. Il Brescia ha segnato il primo gol, ma l'Ascoli ha pareggiato quattro minuti dopo. La partita si è svolta allo stadio Rigamonti. Non ci sono state altre variazioni nel punteggio durante l'incontro. Le squadre sono tornate in campo con il risultato invariato al termine dei novanta minuti.