Una frana di circa 50 metri ha interessato via Dante Alighieri a Brendola, bloccandola a causa delle intense piogge. Non sono stati segnalati feriti, ma la strada è stata interdetta al traffico. Le autorità stanno verificando altri tratti di strada nelle vicinanze che potrebbero essere a rischio di ulteriori crolli. I soccorritori sono intervenuti per gestire gli allagamenti in alcune abitazioni, senza registrare danni gravi o persone rimaste intrappolate.

Quali altri tratti stradali sono a rischio dopo il crollo?. Come hanno reagito i soccorritori agli allagamenti nelle abitazioni?. Quanto tempo servirà per ripristinare la viabilità in via Dante Alighieri?. Quali danni strutturali hanno subito le zone colpite dal vento?.? In Breve Evento avvenuto tra martedì 2 e mercoledì 3 giugno a Brendola.. Vigili del Fuoco impegnati in allagamenti e messa in sicurezza rami pericolanti.. Chiusura totale via Dante Alighieri per transito veicoli e pedoni.. Monitoraggio continuo del terreno per prevenire nuovi crolli in provincia di Vicenza.. Frana di 50 metri blocca via Dante Alighieri a Brendola dopo le piogge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Brendola, frana di 50 metri blocca via Dante Alighieri dopo il maltempo

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