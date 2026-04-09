Salcito sotto la frana | 50 residenti evacuati dopo il maltempo

Questa mattina, in un comune della regione, circa 50 residenti sono stati evacuati in seguito a un movimento franoso che ha interessato diverse abitazioni nel centro abitato. L’evento si è verificato dopo le precipitazioni intense delle ultime ore, che hanno provocato il rischio di crolli e allagamenti. Le autorità hanno disposto l’evacuazione preventiva per garantire la sicurezza dei cittadini e stanno monitorando la situazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le squadre di protezione civile.

Cinquantamila residenti del comune di Salcito sono stati allontanati dalle proprie abitazioni questa mattina, giovedì 9 aprile 2026, a causa di un movimento franoso che ha colpito diverse case nel centro abitato. L’intervento è scattato dopo una serie di precipitazioni molto intense che hanno martoriato l’intera area regionale durante la scorsa settimana. Interventi tecnici e monitoraggio aereo sul versante coinvolto. Le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate tempestivamente sul territorio per condurre accertamenti strutturali all’interno degli edifici minacciati dalla frana. L’obiettivo primario delle operazioni è stabilire se le costruzioni colpite abbiano subito danni alla stabilità o compromissioni architettoniche rilevanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salcito sotto la frana: 50 residenti evacuati dopo il maltempo Sicilia, estesa nella notte la frana a Niscemi: «Sempre più isolati». Evacuati 500 residenti – Il videoIl Consiglio dei ministri ha deliberato, su richiesta del governo regionale, lo stato di emergenza in Sicilia, stanziando complessivamente 100... Leggi anche: Spagna, in Andalusia evacuati 11.000 residenti per il maltempo Molise, nuova frana a Salcito: evacuate 50 persone. Salvini visita l’area del ponte crollatoLe criticità negli altri centri - La situazione più delicata resta quella di Petacciato, dove la frana ha già avuto ripercussioni significative sulla ... pupia.tv La terra si spacca ancora, abitanti evacuati: Le case a rischio crolloIl maltempo non ha innescato solo la frana di Petacciato: un movimento franoso ha colpito anche Salcito, al confine tra Abruzzo e Molise. Frane minacciano i centri abitati anche a San Giuliano di Pugl ... today.it