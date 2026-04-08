Una frana si è verificata tra ieri e oggi a Petacciato, portando alla chiusura della strada che collega le località lungo la costa adriatica e interrompendo i collegamenti ferroviari regionali. L’evento ha costretto all’evacuazione di circa cinquanta persone, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e valutando eventuali interventi. La zona interessata rimane isolata, senza traffico veicolare e ferroviario.

L’attivazione di una massa geologica a Petacciato, avvenuta tra ieri e oggi, ha causato l’interruzione della viabilità costiera adriatica e il blocco dei collegamenti ferroviari regionali. L’evento ha imposto l’evacuazione di 50 persone e la chiusura di arterie strategiche per garantire l’incolumità pubblica. Il movimento del terreno è stato rilevato tempestivamente da sistemi di monitoraggio tecnologico, i quali hanno permesso alle autorità di intervenire prima che si verificassero incidenti con vittime. Questa prontezza ha portato all’immediata sospensione del traffico su diverse direttrici, isolando di fatto la regione Molise dal resto del sistema di trasporti nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Petacciato isolata: frana blocca A14 e treni, 50 evacuati

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