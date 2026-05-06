Caro energia sul tavolo del vertice di maggioranza Al lavoro per ridurre la dipendenza | si accelera sul nucleare

Nel corso del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, si è discusso della recente crisi energetica e delle tensioni internazionali che coinvolgono il settore. Tra le questioni affrontate, è stato posto l’accento sulla riduzione della dipendenza dalle fonti estere e sull’accelerazione del progetto di sviluppo del nucleare. La premier ha guidato le riunioni con i rappresentanti dei vari schieramenti politici per definire le prossime mosse in campo energetico.

Crisi internazionali ed emergenza energetica sul tavolo del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi presieduto dalla premier Giorgia Meloni. Un’ora e mezza di confronto a tutto campo tra i presenti all’incontro, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Al primo punto la necessità per l’Italia di ridurre la dipendenza da fonti estern e, individuando tra le principali linee d’azione l’accelerazione del percorso verso il nucleare. Crisi energetica al vertice di maggioranza presieduto da Meloni. I leader di centrodestra hanno esaminato le priorità e i possibili provvedimenti da adottare nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Caro energia sul tavolo del vertice di maggioranza. Al lavoro per ridurre la dipendenza: si accelera sul nucleare Notizie correlate Vertice di maggioranza: ridurre dipendenza energetica e accelerare sul nucleareABBONATI A DAYITALIANEWS Analisi della situazione internazionale ed emergenza energia Nel corso di un incontro a Palazzo Chigi, i leader della... Figc, al via vertice sul futuro di Gravina. Dimissioni sul tavolo. Malagò in pole per la successioneÈ cominciato in Federcalcio poco dopo le 14,30 il vertice delle componenti convocata dal presidente Figc Gabriele Gravina per le valutazioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caro-energia, l’Italia paga di più: stangata da 2mila euro a famiglia; La crisi energetica sul tavolo Ue, gli eurobond dividono i 27; Sotto pressione | Energia, difesa e veti, l’Unione si scopre fragile nel momento peggiore; Patto di stabilità, scontro governo-UE: Bruxelles dice no, si valutano nuove mosse su debito e bollette. Caro-energia, Salvini chiama e Bruxelles risponde: ecco cosa c’è davvero sul tavolo per l’autotrasportoIl ministro dei Trasporti incontra le sigle dell'autotrasporto e punta il dito contro l'Europa. Ma la Commissione ha appena lanciato «Accelerate EU»: voucher energetici, aiuti di Stato flessibili e un ... uominietrasporti.it Caro energia, l’allarme del FMI: fino a 450 euro di spesa in piùIl caro energia continuerà a pesare sui bilanci domestici. Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli a ... vocealta.it Inflazione in Sardegna al 3% e caro energia mettono in difficoltà famiglie e imprese. L’analisi di Marco Mainas e le richieste al governo. - facebook.com facebook Fmi: dal caro energia conto salato per le famiglie. E Giorgetti si dice pronto a difenderle x.com