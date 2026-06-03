Bravo Caffè tra musica e psicologia con Eleonora Massari

Il 3 giugno, al Bravo Caffè di Bologna, si terrà un evento con Eleonora Massari, psicologa. La professionista, oltre a svolgere attività clinica, si esibisce anche come cantante e attrice. La serata prevede musica dal vivo e interventi legati alla psicologia. Non sono stati comunicati dettagli su orari o modalità di partecipazione.

Bologna – Mercoledì 3 giugno, il palco del Bravo Caffè accoglierà il ritorno di Eleonora Massari, psicologa, che affianca alla sua attività clinica una forte passione per il canto e la recitazione. Accompagnata dalla sua band, proporrà un repertorio che va dagli anni ’80 ai 2000, con cover dei più grandi artisti del pop e rock italiano e internazionale. Per Massari la musica è anche uno strumento terapeutico: nel lavoro con gli universitari bolognesi e nel suo studio viene utilizzata per favorire il contatto con le emozioni e creare momenti di calma e ascolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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