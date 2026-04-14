Riki Cellini in concerto al Bravo Caffè
Giovedì 23 aprile al Bravo Caffè di Bologna si terrà un concerto di Riki Cellini, cantautore noto nel panorama indie italiano. L’evento si svolgerà alle 21.45 in via Mascarella 1. L’artista proporrà il suo live intitolato “L’estate tutto l’anno”. Per informazioni è possibile contattare i numeri telefonici 051 266112 e 333 5973089.
Nel cuore di Bologna, al Bravo Caffè (Via Mascarella, 1 – ore 21.45, info: 051 266112 333 5973089), giovedì 23 aprile è atteso Riki Cellini, cantautore e mattatore del panorama indie italiano, con il live “L’estate tutto l’anno”. Un concerto acustico all’insegna del buon umore, capace di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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