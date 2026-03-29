Le notti al Bravo Caffè con il jazz contemporaneo

La stagione del Bravo Caffè propone serate dedicate al jazz contemporaneo, con presenze rare e ritorni attesi. L’obiettivo è offrire un appuntamento notturno che privilegia la qualità delle esecuzioni rispetto alle tendenze di mercato. Il locale si conferma come un punto di riferimento per gli appassionati di musica dal vivo, mantenendo un’identità distinta da modelli più commerciali.

Presenze rare e ritorni attesi che chiedono ascolto: la stagione del Bravo Caffè riaccende il rito notturno come network dal vivo che punta sulla qualità piuttosto che sul conformismo modaiolo. Fatti, non parole per un cartellone firmato Max Cattoli: performer di appeal esclusivo, da Michael Pipoquinha, che "ha portato il basso a un altro livello nel globo", a Raphael Gualazzi, l’inetichettabile del jazz per cantautori, a Carolina Bubbico, pluri-artista che a Sanremo rimbeccò Laura Pausini chiedendole di chiamarla maestra invece che maestro. Si parte stasera alle 22 con Mario Venuti & Tony Canto ’Mai come ieri Tour’, intrecci di ironia e cura del suono di due chitarre e due voci, riflessi di un Mediterraneo intimo, mai decorativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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