Quattro braccianti sono morti bruciati vivi in un incendio scoppiato in una campagna di Amendolara. Tra le vittime ci sono un uomo di 29 anni, il più grande, e un giovane di 19 anni, il più piccolo. Gli altri due avevano rispettivamente 28 e 27 anni. I lavoratori sono stati trovati morti uno accanto all’altro, vittime di un rogo che si pensa sia stato innescato durante un tentativo di protestare per il pagamento delle fragole.

Il più giovane di tutti, Ullah Ismat Qiemi, aveva 19 anni. Il più gande, Waseem Khan, dieci in più. Sono morti insieme, uno accanto all’altro, trasformati in torce umane perché avevano detto basta: volevano essere pagati il giusto per raccogliere le fragole nelle campagne della Basilicata. La stessa sorte è toccata ad Amin Fazal Khogjani e Safi Iayjad, che di anni ne avevano rispettivamente 28 e 27. Erano tutte giovanissime, le vittime della strage di braccianti di Amendolara, dove due caporali della zona, i pachistani Safeer Ahmed e Ali Raza, li hanno rinchiusi in un minivan dentro una stazione di servizio lungo la statale 106, li hanno cosparsi di benzina e poi hanno appiccato il fuoco con un accendino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amin, Ullah, Safi e Waseem: chi erano i braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Il più grande aveva 29 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, Occhiuto pubblica il video: “Notizie che fanno vacillare la fiducia nell’umanità

Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, fermati due pachistani: “Scesi dal minivan, hanno appiccato l’incendio”. Un superstite in fugaDue uomini pachistani sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso quattro migranti pakistani ad Amendolara, nel Cosentino.