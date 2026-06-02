Braccianti bruciati vivi ad Amendolara nel video il momento del delitto il sopravvissuto | Ho visto la morte

Quattro braccianti sono stati trovati carbonizzati in un’auto ad Amendolara. Sono stati bruciati vivi, e il video mostra il momento del delitto. Uno dei sopravvissuti ha riferito di aver visto la morte durante l’incendio. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Sono stati bruciati vivi i quattro braccianti trovati carbonizzati in un'auto ad Amendolara in provincia di Cosenza. La certezza è arrivata dal video delle telecamere di sorveglianza della zona che hanno permesso di incastrare le due persone fermate nelle scorse ore. Nella stessa auto vi era anche l'unico sopravvissuto che ha rivelato I terribili momenti ma anche lo sfruttamento che avveniva nei campi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il video dei pakistani bruciati vivi nell'auto ad Amendolara, in due bloccano le portiere dall'es...

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Braccianti uccisi in Calabria, autori bloccato portiere auto e bruciati vivi reddit

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