un elenco degli infermieri stranieri per ridurre le carenze negli ospedali

La Giunta regionale ha approvato ieri una misura volta a ridurre le carenze di personale sanitario negli ospedali, con un focus particolare sugli infermieri stranieri. La decisione nasce dalla necessità di far fronte alla mancanza di medici e infermieri, problema che interessa anche la regione. La misura prevede la creazione di un elenco dedicato agli infermieri provenienti da altri paesi, per integrare le forze in servizio nelle strutture sanitarie.

Una misura, quella approvata ieri dalla Giunta regionale, per far fronte alla carenza di infermieri e di medici con la quale anche la Lombardia si trova a fare i conti. L’esecutivo presieduto da Attilio Fontana ha infatti approvato "l’istituzione di un elenco regionale ricognitivo per medici e infermieri che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero". "Il provvedimento – si spiega nella nota diramata ieri dalla Regione – definisce le modalità per l’esercizio temporaneo di queste professioni in deroga al riconoscimento ordinario dei titoli, in linea con la normativa nazionale, che ha prorogato questa possibilità fino al 31 dicembre 2029".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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