Brahim Diaz alla Juve | quali sono le condizioni per vederlo a Torino nella prossima stagione

Brahim Diaz potrebbe trasferirsi alla Juventus nella prossima stagione. La trattativa dipende da un accordo tra il Real Madrid e i bianconeri, con il club spagnolo disposto a cedere il giocatore in prestito. La Juventus sta valutando le condizioni economiche e le modalità del trasferimento. La decisione finale dipenderà anche dall’esito delle trattative tra le due società e dalle eventuali richieste del giocatore.

. Il trequartista marocchino può arrivare in prestito. Il lunghissimo corteggiamento della Juventus nei confronti di Brahim Diaz è destinato a trascinarsi ancora per molto tempo. Questa è l’unica certezza in una trattativa di mercato tortuosa, nata per mettere a disposizione di Luciano Spalletti un calciatore di « qualità vera nell’angusta palude della trequart »”, come descritto efficacemente dallo stesso tecnico toscano. I tempi si preannunciano dilatati a causa di diverse variabili: il futuro societario e tecnico del Real Madrid, l’intreccio di mercato legato a Nico Paz e la volontà del trequartista ex Milan, attualmente impegnato al Mondiale con la nazionale del Marocco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Brahim Díaz shocked by what happened

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