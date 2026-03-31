Il centrocampista brasiliano dell’Atalanta potrebbe trasferirsi alla Juventus soltanto se verranno rispettate due specifiche condizioni. La trattativa tra le due società si concentra su questi parametri, senza ulteriori dettagli sul momento o sulle modalità del possibile trasferimento. La possibilità di un trasferimento dipende esclusivamente dal rispetto di queste due condizioni predefinite.

Ederson Juve, il centrocampista dell’Atalanta può arrivare in bianconero solamente a queste due condizioni. Vediamo di quali si tratta. La Juve punta con decisione Ederson per elevare la qualità del proprio centrocampo. Secondo quanto riportato dal QS, il brasiliano resta un obiettivo prioritario, ma l’operazione presenta ostacoli economici rilevanti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il club bergamasco valuta infatti il cartellino del giocatore tra i 40 e i 50 milioni di euro. L’affare potrà concretizzarsi solo al verificarsi di due specifiche condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson Juve, il centrocampista brasiliano può arrivare a Torino solamente a queste due condizioni. Ecco quali sono

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Ederson alla Juve Si può fare solo a 2 condizioni facebook

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