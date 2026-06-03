Bradisismo – Commento al bollettino 25-31 maggio

Tra il 25 e il 31 maggio, il bollettino sul bradisismo evidenzia che la sismicità registrata riguarda solo la prima fase dello sciame sismico nell’Olibano. Non sono inclusi eventi successivi a quella data.

Ci sono alcuni elementi interessanti da evidenziare. Partiamo dalla sismicità che, poiché il bollettino si ferma al 31 maggio, non include tutti gli eventi che hanno caratterizzato lo sciame sismico dell’Olibano nei giorni successivi ma solo la fase iniziale. Nel periodo considerato sono stati localizzati 65 terremoti, di cui 37 con Md=0.0 e una magnitudo massima di 1.9±0.3. La sismicità appare distribuita tra diversi volumi della caldera, interessando l’area del Golfo di Pozzuoli, Cigliano, la zona Bognar e, nelle fasi finali del periodo, l’area dell’Olibano. Passiamo alla deformazione del suolo, che rappresenta probabilmente l’aspetto più interessante del bollettino. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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