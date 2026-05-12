Bradisismo – Commento al bollettino settimanale periodo 4-10 maggio

Nel periodo dal 4 al 10 maggio, l’attività sismica ha registrato un incremento nel numero di eventi rispetto alle settimane precedenti. I dati del bollettino settimanale indicano che sono stati registrati più terremoti rispetto alla media delle settimane precedenti, evidenziando un aumento dell’attività sismica nel mese di maggio. I dettagli delle scosse e le localizzazioni sono disponibili nel rapporto ufficiale.

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Come sappiamo, nel corso di questo mese di maggio l’attività sismica ha mostrato un aumento in numero di eventi registrati rispetto alle settimane precedenti. Nel periodo di riferimento sono stati registrati 47 terremoti con magnitudo massima Md 1.9±0.3. È molto probabile che questa maggiore micro sismicità sia stata causata da una fase di deformazione del suolo più accentuata ma, al momento, non disponiamo ancora di dati validati sufficientemente precisi per quantificarla, poiché il sollevamento perfezionato con margine d’errore ridotto si ferma alla settimana 20-26 aprile. Considerando quel punto e tornando indietro di quattro settimane, fino al periodo 23-29 marzo, si ottiene un sollevamento complessivo di 11±3 mm in circa un mese, superiore rispetto alle quattro settimane precedenti.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Bradisismo – Aggiornamento e commento al bollettino settimanale Bradisismo – Aggiornamento 28 aprile e commento al bollettino settimanaleCominciamo con un riepilogo delle ultime ore, che hanno visto ancora un po’ di micro-sismicità.