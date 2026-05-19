Bradisismo-Commento al bollettino settimanale 11-17 maggio

Da ilblogdigio.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bollettino settimanale dal 11 al 17 maggio fornisce dati che indicano come la deformazione osservata abbia mostrato una diminuzione verso la fine di aprile, per poi riprendere a crescere nel mese di maggio. La relazione tra le variazioni registrate e i movimenti delle forze geofisiche coinvolte viene analizzata con attenzione, senza tralasciare i dettagli delle misurazioni. I dati raccolti contribuiscono a delineare un quadro delle attività in corso, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione.

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Bollettino interessante, che sembra confermare una riduzione della deformazione verso la fine di aprile e una successiva ripresa della spinta nel corso di maggio. Per quanto riguarda la sismicità, sono stati rilevati 32 terremoti con Mdmax=2.6±0.3. La sismicità non si è concentrata in un unico volume sismogenetico ma ha coinvolto più aree della caldera: Monte Barbaro, Solfatara, Monte Olibano e Golfo di Pozzuoli. Una distribuzione che può essere compatibile con una fase di spinta più attiva, anche se non è possibile quantificarne con precisione l’intensità. Sul fronte geodetico, il dato perfezionato si ferma al 2 maggio. Nelle quattro settimane di riferimento comprese tra il 30 marzo e il 2 maggio (circa un mese), il sollevamento assoluto risulta valutabile in 6±3 mm, quindi inferiore rispetto alle quattro settimane precedenti. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

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