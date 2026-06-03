Braccianti uccisi ad Amendolara il pm | Un massacro di violenza inaudita
Il pubblico ministero ha descritto l’episodio come un massacro di violenza “inaudita”, sottolineando sia il numero di vittime sia le modalità brutali con cui sono state uccise. L’evento si è verificato ad Amendolara, coinvolgendo braccianti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, senza fornire dettagli ulteriori sui responsabili o sulle motivazioni. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle identità delle vittime o alle eventuali responsabilità.
Un massacro di una violenza “inaudita”, sia per il numero delle vittime che per le efferate modalità d’esecuzione. È il commento durissimo di Alessandro D’Alessio, procuratore della Repubblica di Castrovillari, che durante la conferenza stampa con i giornalisti presso la Questura di Cosenza ha espresso profondo turbamento p er la strage dei quattro braccianti di Amendolara, affermando di non aver mai assistito a una simile crudeltà in tre decenni di attività. D’Alessio: “Arresto in flagranza pronta risposta dello stato”. D’Alessio ha sottolineato la straordinaria rapidità con cui sono state condotte le prime indagini, parlando di un caso risolto in tempi record, quasi come un arresto in flagranza, che ha permesso di cristallizzare gli indizi di reato in poche ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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