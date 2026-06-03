Braccianti uccisi ad Amendolara il pm | Un massacro di violenza inaudita

Notizia in breve

Il pubblico ministero ha descritto l’episodio come un massacro di violenza “inaudita”, sottolineando sia il numero di vittime sia le modalità brutali con cui sono state uccise. L’evento si è verificato ad Amendolara, coinvolgendo braccianti. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, senza fornire dettagli ulteriori sui responsabili o sulle motivazioni. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo alle identità delle vittime o alle eventuali responsabilità.