Due persone sono state fermate in relazione alla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Il Questore di Cosenza ha definito l’evento come un fatto disumano e di crudeltà inenarrabile. La dinamica dell’episodio viene descritta come agghiacciante. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle motivazioni del delitto.

“Un evento di una crudeltà inenarrabile e un fatto assolutamente disumano “. Con queste parole il Questore di Cosenza Antonio Borrelli, ha commentato la strage dei braccianti avvenuta ad Amendolara, confermando il fermo di due persone sospettate del delitto. La risposta delle forze dell’ordine è arrivata in poco più di tre ore grazie alla massiccia presenza sul territorio e all’acquisizione di diversi filmati di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare e rintracciare i presunti autori nelle loro abitazioni. I due fermati risiedono in Italia rispettivamente dal 2018 e dal 2022, mentre le vittime erano arrivate nel Paese da poco tempo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Braccianti uccisi ad Amendolara, Borrelli: Un fatto disumano dalle dinamiche agghiaccianti

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