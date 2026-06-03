Due uomini pakistani sono ancora in custodia dopo aver dato fuoco a un’auto con quattro braccianti a bordo, causando la morte di tutti e quattro. I sospetti hanno bloccato le porte dell’auto, impedendo alle vittime di uscire. La polizia ha confermato il fermo dei due uomini, mentre la comunità e le associazioni chiedono di rompere il silenzio su quanto accaduto.

Sono tuttora in stato di fermo i due pakistani accusati di aver bruciato vivi 4 braccianti dando fuoco all’automobile in cui si trovavano. Nel pomeriggio la Procura chiarirà meglio i contorni della vicenda. “Basta connivenze e silenzi”, dice il vicepresidente della Cei Mons. Savino. Servizio di Franco Rossi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Braccianti bruciati vivi, killer hanno bloccato porte auto. CEI: basta silenzi

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