Due cittadini pachistani sono stati fermati dalla Procura di Castrovillari con l’accusa di aver ucciso e bruciato vivi quattro braccianti, tutti loro connazionali. I killer hanno bloccato le porte dell’auto e poi dato fuoco, provocando la morte dei quattro uomini. Un superstite ha riferito che l’attacco sarebbe stato opera della mafia pachistana. L’episodio è avvenuto ad Amendolara nella mattina di ieri.

Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad Amendolara. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di ieri dopo essere stati fermati a Villapiana. Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo. Amendolara, 4 braccianti pakistani,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato il fuoco. Il superstite: è stata la mafia pakistana

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Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato ...

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