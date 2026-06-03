Due caporali pakistani sono stati fermati dopo che un episodio di violenza ha portato alla morte di due braccianti bruciati vivi in auto. Un sopravvissuto ha raccontato che i caporali avevano minacciato con armi e avevano appiccato il fuoco usando benzina e un accendino, causando un'esplosione. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di lunedì mattina.

«Benzina, accendino e poi boom». In un italiano stentato Taj Mohammad, aiutandosi con i gesti, mima la scena con cui due caporali pakistani lunedì mattina, intorno alle 13, hanno dato fuoco a un minivan dentro il quale c’erano cinque braccianti afgani, quattro dei quali sono stati bruciati vivi. Taj, intervistato ai microfoni del TgR Calabria, racconta come è riuscito a sfuggire all’eccidio, rompendo un vetro del veicolo e allontanandosi dalla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio cosentino. «Ho visto l’orrore, sono vivo per miracolo». IL VIDEO Lunedì sera i due presunti responsabili, dopo un lungo interrogatorio negli uffici della... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Braccianti bruciati vivi in auto, fermati i due ?caporali?. Il sopravvissuto: «Un orrore, ci minacciavano con le armi»

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Braccianti bruciati vivi, cosa c'è dietro il sistema di caporalato

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