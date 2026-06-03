Braccianti bruciati vivi in auto fermati i due ?caporali? Il sopravvissuto | Un orrore ci minacciavano con le armi
Due caporali pakistani sono stati fermati dopo che un episodio di violenza ha portato alla morte di due braccianti bruciati vivi in auto. Un sopravvissuto ha raccontato che i caporali avevano minacciato con armi e avevano appiccato il fuoco usando benzina e un accendino, causando un'esplosione. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di lunedì mattina.
«Benzina, accendino e poi boom». In un italiano stentato Taj Mohammad, aiutandosi con i gesti, mima la scena con cui due caporali pakistani lunedì mattina, intorno alle 13, hanno dato fuoco a un minivan dentro il quale c’erano cinque braccianti afgani, quattro dei quali sono stati bruciati vivi. Taj, intervistato ai microfoni del TgR Calabria, racconta come è riuscito a sfuggire all’eccidio, rompendo un vetro del veicolo e allontanandosi dalla stazione di servizio di Amendolara, nello Ionio cosentino. «Ho visto l’orrore, sono vivo per miracolo». IL VIDEO Lunedì sera i due presunti responsabili, dopo un lungo interrogatorio negli uffici della... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Braccianti bruciati vivi, cosa c'è dietro il sistema di caporalato
Notizie e thread social correlati
Braccianti bruciati vivi, un sopravvissuto: "Ho visto l'orrore, è mafia del Pakistan"Un giovane bracciante, unico sopravvissuto di una strage avvenuta ieri ad Amendolara, ha raccontato di aver visto braccianti bruciati vivi.
Cosenza, chiusi in auto con la forza e bruciati vivi: il video dell'orrore contro i bracciantiDue uomini sono stati chiusi all’interno di un’auto e poi bruciati vivi mentre tornavano da un lavoro nei campi.
Temi più discussi: Cosenza, quattro braccianti bruciati vivi in auto ad Amendolara: due fermi per omicidio; Cosenza, i quattro braccianti bruciati vivi: I killer hanno bloccato le porte dell'auto; Italia, quattro migranti bruciati vivi a Cosenza. Arrestati i due aggressori; Strage dei braccianti, bruciati vivi in auto. Fermate due persone.
Braccianti bruciati vivi, si erano ribellati ai caporali: al lavoro nel Metapontino per pochi spiccioli VIDEO x.com
Fermate due persone per l'omicidio dei quattro braccianti uccisi bruciati vivi ieri mattina ad Amendolara. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio #ANSA facebook
Braccianti uccisi in Calabria, autori bloccato portiere auto e bruciati vivi reddit
Braccianti bruciati vivi, in 10 in una casa da 500 euro al mese di affitto. Tornavano dai campi con fragole per i bambiniScarpe, tante scarpe ancora impastate di terra. È questo il primo dettaglio che salta agli occhi entrando nel piccolo appartamento al primo piano di via Gramsci, a Villapiana. Qui, in due stanze più c ... corriere.it
Braccianti bruciati vivi ad Amendolara, nel video il momento del delitto, il sopravvissuto: Ho visto la morteSono stati bruciati vivi i quattro braccianti trovati carbonizzati in un'auto ad Amendolara in provincia di Cosenza ... fanpage.it