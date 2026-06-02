Due fermi per i braccianti carbonizzati a Cosenza | Li hanno bruciati vivi

Due uomini pakistani sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso quattro loro connazionali a Cosenza. I corpi delle vittime sono stati trovati bruciati e carbonizzati ieri mattina. La polizia ha arrestato i sospettati, ritenendoli responsabili dell’omicidio e del successivo incendio. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e le modalità dell’accaduto.

Due persone di nazionalità pakistana sono state fermate perché sospettate dell’omicidio di quattro connazionali di ieri mattina nel Cosentino. I corpi carbonizzati delle quattro vittime, tutti braccianti agricoli, sono stati rinvenuti all’interno di un minivan lungo la Statale 106, ad Amendolara, nei pressi di un distributore di carburante. I due fermati sono stati rintracciati a Villapiana e portati in Questura, a Cosenza, dove è in corso l’interrogatorio da parte degli agenti della Squadra Mobile. I due fermi. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Open.online

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