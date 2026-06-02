Due fermi per i braccianti carbonizzati a Cosenza | Li hanno bruciati vivi

Da open.online 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Due uomini pakistani sono stati fermati con l’accusa di aver ucciso quattro loro connazionali a Cosenza. I corpi delle vittime sono stati trovati bruciati e carbonizzati ieri mattina. La polizia ha arrestato i sospettati, ritenendoli responsabili dell’omicidio e del successivo incendio. Le indagini sono in corso per chiarire i motivi e le modalità dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due persone di nazionalità pakistana sono state fermate perché sospettate dell’omicidio di quattro connazionali di ieri mattina nel Cosentino. I corpi carbonizzati delle quattro vittime, tutti braccianti agricoli, sono stati rinvenuti all’interno di un minivan lungo la Statale 106, ad Amendolara, nei pressi di un distributore di carburante. I due fermati sono stati rintracciati a Villapiana e portati in Questura, a Cosenza, dove è in corso l’interrogatorio da parte degli agenti della Squadra Mobile. I due fermi. La polizia è riuscita a identificarli grazie alle testimonianze raccolte e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Due persone fermate per l’omicidio dei 4 braccianti pachistani nel Cosentino: “Li hanno bruciati vivi”Due cittadini pakistani sono stati fermati in relazione all’omicidio di quattro braccianti pachistani, avvenuto lunedì nel Cosentino.

Cosa sappiamo dei quattro braccianti uccisi e bruciati vicino a CosenzaLa procura sta ancora indagando sull’identità di quattro braccianti trovati uccisi e bruciati vicino a Cosenza.

Temi più discussi: ‘Collabora e Innova’ fa il bis, 90 milioni per investimenti strategici; Amendolara, due fermi per la strage di migranti; Olympius Cup, il Fermi si aggiudica la quarta edizione e sale sul tetto di Modena; AMMINISTRATIVE, NOVE COMUNI AL CENTRODESTRA. CENTROSINISTRA PREMIATO SOLO A DUE CARRARE E ANGUILLARA.

due fermi per iCosenza, due fermi per l'omicidio dei quattro braccianti carbonizzati in CalabriaDue cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad Amendolara. Il fermo ... msn.com

due fermi per iBraccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto: l'omicidio nei video della pompa di benzina. Due fermiDue cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web