Borse di studio al Kennedy premiati 40 studenti | alleanza concreta tra scuola e imprese

Notizia in breve

Quaranta studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “J.F. Kennedy” di Pordenone hanno ricevuto borse di studio durante la cerimonia intitolata “Un ponte tra scuola e impresa”. L’evento si è svolto questa mattina e ha riconosciuto il merito scolastico degli studenti. La premiazione ha rappresentato anche un collegamento tra il percorso formativo e il mondo del lavoro, rafforzando il rapporto tra scuola e imprese.