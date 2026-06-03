Borse di studio al Kennedy premiati 40 studenti | alleanza concreta tra scuola e imprese
Quaranta studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “J.F. Kennedy” di Pordenone hanno ricevuto borse di studio durante la cerimonia intitolata “Un ponte tra scuola e impresa”. L’evento si è svolto questa mattina e ha riconosciuto il merito scolastico degli studenti. La premiazione ha rappresentato anche un collegamento tra il percorso formativo e il mondo del lavoro, rafforzando il rapporto tra scuola e imprese.
Quaranta studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico “J.F. Kennedy” di Pordenone sono stati premiati questa mattina con altrettante borse di studio nell’ambito della cerimonia “Un ponte tra scuola e impresa”, iniziativa che valorizza il merito scolastico e rafforza il legame tra formazione e mondo. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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