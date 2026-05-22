Da Livorno al mondo | premiati i quattordici studenti in partenza con le borse di studio Intercultura

Quattordici studenti di Livorno si preparano a partire per un’esperienza all’estero grazie alle borse di studio offerte dall’associazione Intercultura. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala delle cerimonie del Comune, dove sono stati premiati i vincitori. I giovani coinvolti si apprestano a trascorrere un periodo di studio e crescita in diversi paesi del mondo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione locale e delle famiglie degli studenti.

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Festa nella sala cerimonie del Comune per 14 studenti livornesi che trascorreranno un periodo all'estero grazie alle borse di studio promosse dall'associazione Intercultura. Ragazze e ragazzi delle scuole superiori, infatti, hanno ricevuto gli attestati dopo essersi aggiudicati il relativo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Quattordici studenti meritevoli premiati con le borse di studio Ateneo Cattaneo, quattordici studenti premiati con le borse di studioCastellanza (Varese), 20 maggio 2026 – Quattordici borse di studio per 24mila euro. Una sparatoria avvenuta presso il centro islamico di San Diego, nel quartiere di Clairemont in California, ha provocato almeno due morti e diversi feriti, secondo quanto riferito da Abc e rilanciato dai media statunitensi. Le autorità hanno confermato che è in x.com Maria Sole Ferrieri Caputi è la migliore arbitro donna al mondo: nuovo riconoscimento per la 35enne di LivornoMaria Sole Ferrieri Caputi continua a fare il pieno di record e riconoscimenti. La 35enne livornese è stata eletta miglior arbitro donna al mondo per il 2025 dalla International Federation of Football ... corrierefiorentino.corriere.it Nel bene, nel male, nella lotta: da Livorno a Bari, il mondo del calcio abbraccia Igor Protti dopo il suo annuncioNel bene, nel male, nella lotta. Forza Igor. Con uno striscione sotto casa i tifosi del Livorno hanno deciso di stare accanto a Igor Protti dopo l’annuncio di una grave malattia da parte dello ... ilfattoquotidiano.it