Da Livorno al mondo | premiati i quattordici studenti in partenza con le borse di studio Intercultura
Quattordici studenti di Livorno si preparano a partire per un’esperienza all’estero grazie alle borse di studio offerte dall’associazione Intercultura. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala delle cerimonie del Comune, dove sono stati premiati i vincitori. I giovani coinvolti si apprestano a trascorrere un periodo di studio e crescita in diversi paesi del mondo. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione locale e delle famiglie degli studenti.
Festa nella sala cerimonie del Comune per 14 studenti livornesi che trascorreranno un periodo all'estero grazie alle borse di studio promosse dall'associazione Intercultura. Ragazze e ragazzi delle scuole superiori, infatti, hanno ricevuto gli attestati dopo essersi aggiudicati il relativo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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