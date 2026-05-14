quattordici studenti meritevoli premiati con le borse di studio

Quattordici studenti sono stati premiati con borse di studio presso Villa Jucker, all’Università Carlo Cattaneo. Il totale dell’assegno distribuito ammonta a 24mila euro, finanziato attraverso una collaborazione tra l’ateneo, il Comune e donatori privati. I riconoscimenti sono stati consegnati durante un evento dedicato ai meriti accademici degli studenti.

Quattordici borse di studio per 24mila euro. Sono state assegnate a Villa Jucker all’Università Carlo Cattaneo grazie alla collaborazione con Comune e donatori privati. La consegna dei Premi di merito si avvale del contributo di enti, aziende e famiglie che sostengono il progetto dell’Ateneo e investono direttamente nella formazione dei giovani, perché siano preparati ad affrontare in modo sempre più adeguato le sfide che li attendono. I borsisti premiati hanno ringraziato i rispettivi donatori nel corso di un incontro dove già si tracciano le rotte del futuro. "Investire nei giovani e nel loro talento significa pensare al loro domani – ha...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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