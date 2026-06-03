Le borse asiatiche hanno registrato rialzi, con Tokyo che ha beneficiato dell’andamento positivo delle azioni grazie all’intelligenza artificiale. Nel frattempo, il prezzo del petrolio è salito a causa dei conflitti in corso, influenzando le quotazioni energetiche. Domani, i mercati attendono i dati economici statunitensi che potrebbero determinare la direzione futura delle borse e dei prezzi energetici.

Come influenzerà il rialzo del petrolio i tuoi investimenti energetici?. Quali dati americani decideranno la direzione del mercato domani?. Perché lo yen sta perdendo valore rispetto al dollaro?. Cosa determinerà il passaggio dell'IA da investimento a profitto concreto?.? In Breve Tokyo sale del 2,5% mentre Hong Kong cala dell'1,7% e Mumbai dell'1,4%. Yen debole contro dollaro a 159,94 e pressione sull'euro a 185,75. Attesa dati PMI terziario in Italia, Spagna ed Eurozona. Focus USA su occupati, ordini fabbriche e Beige Book della Fed.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Fonte Eurostat? L’Asia chiude in disparte tra l’impulso dell’intelligenza artificiale e la pressione del petrolio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borse Asia: l’IA spinge Tokyo mentre il petrolio sale per i conflitti

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