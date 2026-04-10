Le borse dell’Asia hanno chiuso la giornata in rialzo, sostenute dall’ottimismo riguardo ai prossimi incontri diplomatici tra gli Stati Uniti e l’Iran. Questa speranza ha influenzato anche il prezzo del petrolio, che ha registrato un aumento. La sessione si è svolta in un clima di fiducia, con gli investitori che hanno mostrato interesse verso le prospettive legate al dialogo tra i due paesi.

Le borse dell’area asiatica hanno chiuso la sessione odierna in territorio positivo, spinte da una rinnovata fiducia che circonda i prossimi incontri diplomatici tra gli Stati Uniti e l’Iran. Mentre il prezzo del greggio si attesta sotto la soglia dei 100 dollari per barile, gli operatori monitorano con attenzione lo stretto di Hormuz in vista degli sviluppi previsti per il fine settimana. L’andamento dei mercati asiatici e la dinamica dei cambi. Il comparto azionario nipponico ha registrato un incremento del 1,84%, guidando una scia di rialzi che ha coinvolto anche Shenzhen con un +1,76% e Seul con un +1,4%. Anche le piazze di Mumbai e Hong Kong hanno mostrato segnali costruttivi, con crescite rispettivamente dell’1% e dello 0,5%, mentre Shanghai ha segnato un +0,6%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asia in rally: l’ottimismo per l’Iran spinge le borse e il petrolio

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Seul e Tokyo guidano il rally dell'Asia dopo il cessate il fuoco di due settimane USA-IranDAX 22.922 INV. FTSE 100 10.349 INV. FTSE MIB 45.412 INV. finanza.repubblica.it

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