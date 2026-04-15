Borse in ripresa | l’Asia guida il rimbalzo grazie al calo del petrolio

Le borse dell’Asia hanno registrato un forte progresso grazie alla diminuzione dei prezzi del petrolio, contribuendo a un recupero generale sui mercati finanziari. Questa ripresa ha riportato i listini verso i livelli precedenti allo scoppio del conflitto. La tendenza si è diffusa anche altrove, portando a un miglioramento delle quotazioni nelle sessioni successive. L’andamento positivo è stato supportato dall’andamento dei prezzi delle materie prime e dai mercati energetici.

Le borse dell’area asiatica hanno trainato una manovra di recupero globale, riportando i listati verso le quotazioni registrate prima del conflitto in corso. Mentre l’indice MSCI Asia-Pacifico escludendo il Giappone ha segnato un incremento dell’1,5%, raggiungendo i massimi degli ultimi quarantacinque giorni, la piazza di Seul ha registrato un balzo del 3%, consolidando un clima di rinnovata fiducia tra gli investitori che ipotizzano un allentamento delle frizioni geopolitiche. L’impatto della diplomazia sui costi energetici e sul potere d’acquisto. La stabilizzazione dei mercati finanziari trova un pilastro fondamentale nel calo dei prezzi del greggio, sceso fino a raggiungere quota 87 dollari al barile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borse in ripresa: l’Asia guida il rimbalzo grazie al calo del petrolio Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán Borse oggi 12 marzo, prezzo petrolio in diretta | Indici in Asia in deciso calo, il barile in risalita. I timori dei mercati: «Guerra sarà lunga»Si prospetta un avvio in calo per le Borse europee sulla scia delle perdite della sessione precedente, mentre i prezzi del petrolio continuano a... Attacco all’Iran, Borse in calo e sale il prezzo del petrolioApertura di seduta in netto calo per le Borse europee dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran. Temi più discussi: Borsa, le speranze di pace spingono Milano (+1,4%) sopra la quota record di 48.000. WS +0,66%; Borse oggi in diretta | Ftse Mib chiude in calo dello 0,5%. Rally di Stm, crolla Leonardo. Spread a 90 punti; Mai così tante scommesse al ribasso in Borsa: perché i fondi speculativi vanno all'attacco delle azioni europee (e come fanno); Mercati in rialzo e prezzi del petrolio in caduta in seguito alla tregua tra Stati Uniti e Iran. Borsa, l’Europa punta sulla ripresa dei negoziati Iran-Usa. Piazza Affari in rialzo. Petrolio giù e lo spread…A metà seduta la Borsa di Milano prosegue in rialzo. L’Ftse Mib avanza dello 0,73% a 47.873 punti. Sul listino spicca Amplifon +5,04% grazie agli analisti di Barclays che stimano un aumento dei margin ... affaritaliani.it Iran, le Borse credono alla tregua. Fmi taglia la crescita globale. Il Pil dell’Italia visto a +0,5%C'è una profonda distanza tra il quadro descrittivo in queste ore dalle Borse mondiali, che ieri hanno dato segnali di ripresa dopo la possibilità della riapertura dei ... ilmattino.it Le Borse europee fiacche in apertura, si guarda al Medio Oriente. Il prezzo del petrolio è in aumento, il gas apre in calo. #ANSA - facebook.com facebook La “tecnica del velo” per svuotare le borse: così il ladro derubava le sue vittime ift.tt/aeDOno9 x.com