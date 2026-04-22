La Borsa di Milano apre la giornata con un aumento dello 0,2%, confermando una lieve crescita che si inserisce nel quadro dei mercati europei. In questa seduta, i settori dell’industria e dell’energia registrano segnali di stabilità, mentre i comparti bancario e del lusso mostrano variazioni più contenute rispetto alle sessioni precedenti. La giornata si presenta quindi con movimenti limitati, in attesa di ulteriori sviluppi nei prossimi scambi.

La Borsa di Milano mostra un segnale di resilienza stamane, mercoledì 22 aprile 2026, con un incremento dello 0,2% che segue il trend positivo dei mercati europei. A Piazza Affari guidano la corsa i titoli industriali legati alle infrastrutture e all’energia, mentre lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile a 75 punti, con il rendimento del titolo di Stato decennale posizionato al 3,74%. L’impulso dei grandi nomi industriali e l’assetto energetico. Il motore della sessione odierna è alimentato da Prysmian, che registra un balzo del 2,2%, seguita da Saipem con una crescita dell’1,9% in seguito alla pubblicazione dei dati relativi al primo trimestre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano vola con industria ed energia: banche e lusso in calo

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