Borsa | Wall Street positiva ma i listini in Europa restano in calo

Le borse europee hanno continuato a perdere terreno anche dopo un'apertura positiva di Wall Street. A metà giornata, Londra ha registrato un calo dello 0,11%, Parigi dello 0,39%, e Francoforte dello 0,19%. Solo Milano ha mostrato un lieve aumento, con un incremento dello 0,07%. La seduta si è svolta senza variazioni significative, mantenendo le tendenze di calo dei listini continentali.

Le Borse europee proseguono in calo la seduta anche dopo l'avvio positivo di Wall Street. Londra cede lo 0,11%, Parigi lo 0,39%, Francoforte lo 0,19 e solo Milano gira cautamente in rialzo (+0,07%).🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borsa: Wall Street positiva ma i listini in Europa restano in calo Borse, nuovo record Wall Street. Milano chiude a -0,6%, oro oltre 5.300 $ Notizie correlate Borsa: l'Europa si conferma positiva con Wall Street, Milano +1,1%Si confermano positivi i principali listini di borsa europei dopo l'avvio in rialzo dei listini Usa. Leggi anche: Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +1,45% Altri aggiornamenti Temi più discussi: Borse europee in ordine sparso, apre positiva Wall Street; Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +1,45%; Borsa, le speranze di pace spingono Milano (+1,4%) sopra la quota record di 48.000. WS +0,66%; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo (-0,3%) nonostante il rally di Amplifon (+5%). Bene anche Mediobanca-Mps. Borsa: Wall Street positiva ma i listini in Europa restano in caloLe Borse europee proseguono in calo la seduta anche dopo l'avvio positivo di Wall Street. Londra cede lo 0,11%, Parigi lo 0,39%, Francoforte lo 0,19 e solo Milano gira cautamente in rialzo (+0,07%). ansa.it Borsa: l'Europa in ordine sparso dopo Wall Street, Milano +0,1%(ANSA) - MILANO, 21 APR - Le Borse europee si muovono in ordine sparso dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sulle parole di Donald Trump per il conflitto con l'Iran e per ... tuttosport.com Crisi Iran spinge Wall Street verso trading tokenizzato 24/7 x.com Nonostante la frenata economica, 14 Borse globali hanno toccato i massimi storici questa o la scorsa settimana: tra queste Wall Street, Nasdaq e Tokyo - facebook.com facebook