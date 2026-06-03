Borgo Val di Taro venerdì 5 giugno serata con dj max testa al pub del borgo

Venerdì 5 giugno, al pub del borgo, si terrà una serata con DJ Max Testa che suonerà dal vivo. L’evento inizierà in serata e proseguirà con musica fino a tarda notte. Durante la serata saranno serviti cibo e bevande. Non sono previsti altri intrattenimenti oltre alla musica del DJ. L’ingresso è libero.

Venerdì 5 giugno 2026 il locale Il Pub del Borgo ospiterà una serata all'insegna della musica, del buon cibo e del divertimento con il DJ set di Max Testa.L'appuntamento prenderà il via dalle ore 19 con griglia accesa, hamburger, salsiccia, panini caldi e birra alla spina.La colonna sonora della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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