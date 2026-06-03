Festa del Mezzani Calcio | il 13 giugno serata con dj max testa a Casale di Sorbolo Mezzani
Il 13 giugno si svolgerà una serata musicale presso il Campo Sportivo Comunale di Casale di Sorbolo Mezzani. La Festa del Mezzani Calcio proporrà una serata con DJ Max Testa, noto DJ parmigiano attivo da più di trent’anni. L’evento è dedicato a musica e divertimento, senza ulteriori dettagli sul programma o altre attività previste. La manifestazione si inserisce nelle iniziative della festa dedicata alla squadra locale.
La Festa Mezzani Calcio entra nel vivo con una serata all'insegna della musica e del divertimento.Sabato 13 giugno, presso il Campo Sportivo Comunale di Casale di Sorbolo Mezzani (PR), protagonista della serata sarà DJ Max Testa, storico DJ parmigiano attivo da oltre trent'anni nel panorama. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Il 24 maggio 2026 è una data storica,la Festa dei Ceri Mezzani si rinnova,come ogni anno, e per la finalissima play off del Padule Calcio, che si gioca solo quest’ anno,su campo neutro a Bastia. Alle ore 15. Dopo 50 anni dalla sua fondazione,nel 1976, la seco facebook