A Borgo Molara apre New antico borgo | brunch con concerto tributo a Fiorella Mannoia

A Borgo Molara, vicino a Palermo, è stata inaugurata una nuova struttura chiamata New Antico Borgo, che offre un ambiente dedicato sia al cibo che alla musica dal vivo. Il locale propone un servizio di brunch e ospita un concerto tributo a Fiorella Mannoia, attirando così appassionati di entrambe le passioni. L’apertura si inserisce in un’area che negli ultimi tempi sta vedendo diverse attività aprire e consolidarsi sul territorio.

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A Borgo Molara, alle porte di Palermo, apre New Antico Borgo, un nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona cucina e della musica dal vivo sta per nascere. Un locale innovativo che unisce tradizione e intrattenimento, offrendo un'esperienza unica nel suo genere. Il ristorante proporrà.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Da una storia di mafia e coraggio al Tributo a Fiorella MannoiaIl dialogo immaginario tra due ragazze, che si raccontano speranze, passioni, amori e voglia di libertà. 11Lune: Fiorella Mannoia in concerto a PeccioliAll'Anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli arriva Fiorella Mannoia che martedì 21 luglio in concerto presenterà il suo nuovo ed emozionante progetto... Argomenti più discussi: Borgo Molara torna al buio, presentata un'interrogazione: Inaccettabile dopo settimane di lavori e investimenti; Borgo Molara al buio, Imperiale: ''Black-out inaccettabile dopo gli interventi, serve chiarezza''; [Comune Palermo] Borgo Molara al buio, Imperiale presenta interrogazione urgente; Amg, riattivata la cabina Borgo Molara: Criticità riconducibili a guasti delle lampade ai vapori di mercurio. Amg, riattivata la cabina Borgo Molara: Criticità riconducibili a guasti delle lampade ai vapori di mercurio ift.tt/nwWDQc7 x.com